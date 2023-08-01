Германия не хочет давать Украине дальнобойные ракеты

Передача Украине дальнобойных ракет Taurus не является приоритетом для Германии, поскольку в этом "нет необходимости", заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что ракеты Taurus обладают особой дальностью (до 500 километров), поэтому "опасения очевидны".

Писториус также напомнил, что Соединенные Штаты Америки до сих пор не решились предоставлять украинским военным крылатые ракеты.

По его словам, Германия "является лидером" в передаче Украине средств противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в проведении учений.

"Это наш приоритет номер один, наша основная компетенция", - добавил глава немецкого Минобороны.

Писториус рассказал, что именно поэтому "не видит насущной необходимости" в поставках дальнобойных ракет.