Бизнесмену Исаеву прострелили голову в Тбилиси

В торговом центре Lilo Mall в Тбилиси совершено нападение на бизнесмена, азербайджанца по национальности Романа Исаева, сообщают грузинские телеканалы.

Сообщается, что бизнесмен, получивший огнестрельное ранение в голову, был доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Отмечается, что вооруженный человек попросил Романа Исаева, владельца текстильного магазина в торговом центре, выйти на улицу, чтобы поговорить, но тот отказался. После этого нападавший открыл огонь, ранив его, а затем сбежал.

Сообщается, что полиция в настоящее время разыскивает преступника, момент ранения попал на камеру видеонаблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело.