Подоляк предложил осуществить «ребрендинг» России

России необходимо придумать себе другое название, уменьшиться в размерах и сменить флаг, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что Россию нужно будет подвергнуть ребрендингу. Они должны придумать себе какое-то другое название. Они должны уменьшиться в размерах. Они должны изменить риторику, пойти на судебные процессы и так далее. У них будет белый флаг.

Это нормальные процессы. Я хочу, чтобы мы с вами сознательно понимали то, какая у нас ключевая задача, почему нельзя остановиться на середине пути, уже понимая, какую цену мы платим за то, что сегодня можно окончательно решить этот вопрос с Россией", - отметил Подоляк.