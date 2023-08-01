Азербайджан отправляется большой делегацией на Игры стран СНГ в Минск

Азербайджанская делегация отправляется сегодня на 2-е по счету Игры стран СНГ, которые пройдут в Минске с 3 по 13 августа.

В состав сборной Азербайджана включены 177 спортсменов, которые выступят в 16 видах спорта и дисциплинах – художественная гимнастика, стрельба, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, пляжный футбол, легкая атлетика, дзюдо, бокс, стрельба из лука, тяжелая атлетика, мини-футбол, плавание, муай-тай, каратэ и самбо.

Церемония открытия Игр состоится 5 августа в Минске. Соревнования же, помимо столицы, будут проходить и в других городах Беларуси.