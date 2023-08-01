Украинская артиллерия кошмарит россиян The New York Times
Украинские войска вернулись к тактике изматывания российских сил артиллерией после неудач в контрнаступлении, пишет The New York Times.
«Украина использует техническую отсталость противника и отсутствие ответных ударов из-за разной дальности артиллерии. Несмотря на заверения министра обороны Сергея Шойгу о 71% современного оружия, армия РФ проигрывает гаубицам НАТО.
О проблемах пишет командир батальона «Восток» Александр Ходаковский: «Самое трудное - жить без нормальной «контрбатарейки». Бессилие перед артиллерией - самое тяжёлое чувство».
Один из пророссийских телеграм-каналов сообщает, что 90% раненых и убитых у российской стороны появляются из-за артиллерии, проблемы остро стоят на участках, где преобладает западная артиллерия.
Например, на Ореховском направлении - «Мста-Б» (дальность - 28 км) проигрывает американской гаубице М-777 (дальность - более 44 км).
Еще один российский канал пишет про развитость спутниковой разведки Запада на фоне «убогости» спутников «Роскосмоса», а также эффективность контрбатарейные системы AN/TPQ-36 (США) на фоне единичных комплексов «Зоопарк».
Автор канала считает, что о проигрыше в артиллерии НАТО в Минобороны РФ знали десятилетиями, но ничего не сделали: «В будущем паритета в дальности не предвидится. «Ростех» анонсирует появление колесной гаубицы «Мальва», но ее орудие - 152-мм гаубица 2А64 - идентично «Мсте» и проигрывает западным образцам на треть.
Аналогичная французская 155-мм САУ Caesar забрасывает снаряд на 40 км, словацкая САУ Zuzana 2 — на 41 км, немецкие самоходки PzH 2000 — до 36-47 км.
Заявленные возможности обещанной «Ростехом» САУ «Коалиция-СВ» сравнимы с Caesar, но ее испытания ведутся второй десяток лет, и на войне ее нет.
Ситуация настолько печальна, что российские командиры и военкоры рассчитывают на помощь Северной Кореи».