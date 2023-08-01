Жесткое заявление депутата Гудрата Гасангулиева

Парламентарий отметил, что действия Минюста вызывают вопросы, учитывая, что до сегодняшнего дня ни одна партия, кроме правящей, не смогла должным образом подготовить и представить количество членов, требуемое законом.

«Все это создает образ несостоятельности демократической и многопартийной системы и отсутствия политической альтернативы в стране, и, фактически, так сказать, льет воду на мельницу врагов. Кроме этого, такие решения бросают тень на легитимность предыдущих выборов и сформированных по результатам данных выборов государственных органов.

Решение Министерства юстиции свидетельствует о необходимости политических реформ и должно серьезно обеспокоить органы, представляющие государство и отвечающие за его имидж и будущее», — сказал Гасангулиев.