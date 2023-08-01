Россия ищет пушечное мясо в Казахстане

На казахстанских сайтах начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне России в войне в Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Явно ориентированная на казахстанцев реклама показывает флаги России и Казахстана, а также лозунг «Плечом к плечу». Они обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ», - говорится в статье.

Кроме того, гражданам Казахстана предлагают зарплату от 190 тысяч рублей и дополнительные льготы. Уточняется, что казахстанцам предлагают вступить в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ в Сахалинской области.

В издании также заявили, что связались с Министерством информации и социального развития Казахстана. Однако там отказались давать комментарии по размещению рекламы.