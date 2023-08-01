Убит очередной лидер ИГИЛ

В террористической организации ИГИЛ подтвердили сообщения о гибели своего главаря Абу Хусейна аль-Хусейни аль-Куреши, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

В заявлении, распространенном в соцсетях, террористы заявили, что их главарь был убит в боестолкновениях ИГ с группировкой "Джабхат ан-Нусра" на северо-западе Сирии.

Также террористы заявили, что назначили нового главаря - им стал Абу Хафс аль-Хашими аль-Куреши.