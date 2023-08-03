В Грузии сошел оползень, есть жертвы

Тела двух человек нашли под массой сошедшего оползня вблизи курорта Шови в горном регионе Рача Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

"Личности погибших пока не установлены. Спасательные работы в районе стихии продолжаются", – говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось об оползне в курортном районе Грузии. В результате стихийного бедствия люди оказались заблокированными в гостинице в горах. По предварительным данным, речь идет о 16 постояльцах.

Отмечалось, что к месту происшествия направили спасательные отряды, технику и два вертолета.