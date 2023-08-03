Навальный призывает свергнуть Путина

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, находящийся в заключении и обвиняемый по шести статьям УК РФ, в том числе о создании экстремистского сообщества и о реабилитации нацизма, рассчитывает, что дадут 18 лет заключения «или вроде того». Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте оппозиционера накануне оглашения приговора в четверг, 3 августа.

Главной целью такого приговора, по мнению Навального, будет запугать его сторонников и «выбить из головы мысли о противодействии».

«Мы точно знаем, что если бы каждый десятый из тех, кто возмущен коррупцией Путина и его чиновников, вышел на улицу, то власть пала бы завтра. Точно знаем, что недовольные войной, выйдя на улицу, прекратили бы ее немедленно.

Но это все пустые мечтания. Так не работает. Кто-то должен быть первым, а им быть страшно. Россия тут не исключение, - констатирует он. - Всех перемен добиваются 10% граждан - самые активные.

Репрессировать (посадить, наказать, оштрафовать) даже 10% из них - это полтора миллиона человек - сейчас нельзя ни политически, ни организационно. Значит, надо ошеломить и запугать, лишить охоты делать хоть что-то».

На этом фоне Навальный призывает «хладнокровно» относиться к арестам невиновных критиков власти в России, потому что «(президент России Владимир) Путин не должен достичь своей цели».

Своим сторонникам и всем прочим критикам действующей власти оппозиционер предлагает после оглашения приговора ему 4 августа задуматься, что каждый из них лично может сделать для противодействия этой власти.

«Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать. Какой бы они там ни запланировали приговор, он не достигнет своей цели, если вы поняли, для чего это все, и ответили: «Я не боюсь» - ежедневным хладнокровным, пусть и небольшим, но вкладом в борьбу за свободу в России», - подчеркнул Навальный.