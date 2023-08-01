Сколько американцев поддерживают ввод войск в Украину

Треть американцев выступает за отправку военного контингента США в Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Redfield & Wilton Strategies для журнала Newsweek.

По данным исследования, 31% опрошенных поддержали бы отправку американских подразделений в зону боевых действий на Украине. 34% респондентов выступили против подобного шага, а остальные воздержались от ответа на вопрос.

Наиболее сильную поддержку отправки войск США в зону конфликта выразили молодые американцы в возрасте до 26 лет. Треть респондентов старше 59 лет высказалась против этой инициативы, а еще 25% - категорически против. Пентагон отказался комментировать результаты опроса.

Исследование проводилось 25 и 26 июля в онлайн-формате среди 1,5 тыс. американцев.

Представители властей США неоднократно заявляли, что Вашингтон не намерен отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине.