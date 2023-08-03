Владимир Владимирович пытается воссоздать в России дух Советского Союза. Теперь он возжелал, чтобы госчиновники ездили исключительно на российских автомобилях. Озвучил он эту идею на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на по сути автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях… Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо — все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции».

Надо сказать, президент на первый высказал эту идею, первым озвучил министр финансов Антон Силуанов, но когда говорит Силуанов – это пожелание, а когда Путин – распоряжение.

Ход мысли этих деятелей понятен: автопром в России в лидерах среди пострадавших от санкций. В 2022 году производство автомобилей упало на 67%. Закрыли производство все иностранные бренды, кроме китайских. За первое полугодие 2023 года было выпущено 197 тысяч легковых авто, это на 29,9% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. При этом цена новых российских легковушек к концу 2022 года выросла на треть на фоне снижения покупательной способности граждан.

Понятно, что в такой ситуации напрашивается решение подключить автопроизводителей к кислороду крупных государственных заказов. Руководство «АвтоВАЗа» уже смело заявило, что есть все возможности обеспечить российских чиновников отечественными «членовозами». Есть или нет на самом деле – неважно, главное, чтобы полилось госфинансирование. Правда, в России около двух миллионов чиновников, и где для них взять авто при нынешних объемах выпуска – загадка.