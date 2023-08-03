Как сообщает корреспондент haqqin.az, Сеидов, будучи прокурором Бинагадинского района, получил взятку в размере 200 тысяч долларов от бывшего судьи Гасана Алиева. За это он пообещал последнему оказать содействие в его назначении на должность председателя суда в одном из районов Баку. Однако никаких действий Сеидов не предпринял, так что Алиев вскоре понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

На суде Сеидов рассказал, что долгое время знал Алиева и работал вместе с ним. Подсудимый утверждал, что не имел цели кого-то обманывать, а просто хотел помочь бывшему коллеге.

Потерпевший Алиев подтвердил суду, что тоже давно знал Сеидова и находился с ним в приятельских отношениях. В 2010 году во время дружеской встречи Сеидов заявил ему, что благодаря своим связям в «верхах» он может назначить нужного человека на должность председателя суда в любом из бакинских районов. Алиев такой возможностью заинтересовался и через некоторое время передал Сеидову требуемую за «услугу» сумму в размере 200 тысяч долларов. Однако, когда в октябре 2012 года был издан приказ о назначении новых председателей судов, имени Алиева в этом списке не оказалось.

Разозлившийся судья позвонил Сеидову и потребовал вернуть деньги. Однако прокурор смог вернуть лишь половину. Вскоре после этого против Сеидова завели уголовное дело и дали ему условный срок. Такая же участь, к слову, ждала и самого Алиева: в 2014 году его уволили с работы, возбудили против него уголовное дело, а в апреле 2015 года дали семилетний срок.

Сеидов навещал своего приятеля в следственном изоляторе и обещал вернуть оставшуюся сумму, но дальше обещаний дело не пошло. А в 2022 году бывшие друзья встретились на свободе. На вопросы Алиева о деньгах Сеидов оправдывался тем, что передал полученные от Алиева деньги влиятельному чиновнику и сам тем самым стал жертвой обмана. Алиев записал данный разговор на диктофон. Впрочем, через некоторое время Сеидов всё-таки вернул оставшуюся сумму. Именно по этой причине Алиев заявил в суде, что примирился с обвиняемым и не имеет к нему претензий.

Выслушав заявления сторон и приняв во внимание изложенные факты, суд вынес Миралекберу Сеидову приговор: полтора года условно.