Контр-адмирал Вадим Кутиль, заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии , заявил, что ВВС США и международная антитеррористическая коалиция слишком часто стали совершать «несанкционированные полеты» в сирийском воздушном пространстве.

Как сообщалось ранее, за последнее время российские истребители один за другим атаковали американские беспилотники в сирийском воздушном пространстве. США тем временем расширяют свое военное присутствие в Сирии и перебрасывают дополнительные силы и военную технику, в том числе системы реактивной артиллерии HIMARS, в районы, контролируемые курдами.

Россия утверждает, что в воздушном пространстве Сирии впервые были замечены истребители F-35 ВВС США. Эта новость появилась на фоне риска прямого военного конфликта между Вашингтоном и Москвой на сирийской территории.

«За сутки со стороны коалиции было зафиксировано множество случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Беспилотные летательные аппараты совершают несогласованные с российской стороной полеты», - отметил Кутиль.

По данным российского центра, американские истребители и многоцелевые беспилотники систематически нарушают «правила полетов».

«Всего было зафиксировано 14 нарушений пятью парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C, принадлежащими коалиции», - добавил представитель Центра.

Нарушения фиксировались в районе Эт-Танф, где находится военная база коалиции. Здесь же расположена провинция Хомс, над которой проходят международные воздушные пути.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал активизацию ВВС США в небе Сирии и заявил, что Россия готова к любому сценарию, но прямого военного столкновения с США не хочет. Тем временем арабская пресса пишет, что риски прямого конфликта между США и Россией в Сирии значительно возросли.

По данным издаваемой в Иордании газеты «Эль-Рай», США недавно сосредоточили дополнительные военные силы в разных точках на севере Сирии. В частности, были укреплены американские военные позиции, расположенные в районах, где сосредоточены газовые месторождения Аль-Омар и Конико. Там же были размещены ракетные комплексы, а также HIMARS и системы РЭБ. США также увеличили военную помощь «Сирийским демократическим силам», а обученные курдские подразделения заняли совместные с американцами боевые позиции в районе Дейр-эз-Зора.

«Сейчас риск прямого военного конфликта между США и Россией в Сирии сильнее, чем когда-либо. Это связано не только с участившимися в последнее время столкновениями между американскими и российскими самолетами в сирийском воздушном пространстве. Дело в том, что США не случайно разместили на своих базах вблизи Сирии боевые самолеты F-16 и F-22. Не исключено, что в ближайшее время они нанесут воздушные удары по сирийской территории», — пишет «Эль-Рай».