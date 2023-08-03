Азербайджан на Играх стран СНГ с участием… Ирана, Кубы, Монголии, Венесуэлы…

Сборная Азербайджана благополучно добралась до Минска, где 5 августа состоится церемония открытия II Игр стран СНГ. Делегация во главе с замминистра молодежи и спорта Марианой Василевой прилетела в столицу Беларуси этой ночью.

Но сами соревнования начнутся уже сегодня. Игры стартуют с выступлений гимнасток. Состязания пройдут в минском Дворце художественной гимнастики.

Азербайджан здесь представит групповая команда в составе Сакинаханум Исмаилзаде, Говхар Ибрагимовой, Илахи Бахадировой, Захры Джафаровой, Аян Садыховой и Медины Аслановой. В индивидуальных соревнованиях примут участие Камилла Сеидзаде, Камилла Гафарова и Илона Зейналова.

I Игры стран СНГ прошли в 2021 году в Казани. В них участвовали все девять стран Содружества Независимых Государств, в том числе и Азербайджан. В Беларуси решили сделать Игры открытыми и пригласить в ряде видов спорта представителей стран, не входящих в СНГ. Это – Египет, Иран, Куба, Ливан, ОАЭ, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Малайзия, Кувейт, Оман, Вьетнам и Венесуэла.

В частности, сборная Азербайджана по пляжному футболу сыграет в одной группе с Ираном и ОАЭ. Еще один соперник – Беларусь.

Интересно, что если в Казани выступали спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет, то в Минске организаторы решили в некоторых видах спорта допустить взрослых. Сделано это по вполне объяснимой причине: сегодня белорусские и российские спортсмены во многих видах спорта еще не допущены до международных стартов и им нужна серьезная соревновательная практика.

Ну а сборная Азербайджана практически во всех видах спорта будет представлена либо молодежью, либо вторыми, третьими или даже четвертыми номерами. Напомним, заявлено 177 азербайджанских спортсменов в 16 видах спорта и дисциплинах.