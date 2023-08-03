Беспилотники повредили в Новороссийске большой десантный корабль России обновлено 11:25; видео
В результате атаки морских беспилотников в Новороссийске, где расположена одна из главных российских военно-морских баз на Черном море, повреждения получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк». На это обращают внимание пророссийские Telegram-каналы.
***09:14
Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Экстренные службы сообщали, что в акватории Новороссийска и села Мысхако в Краснодарском крае произошли взрывы.
«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Жители Новороссийска ночью сообщали о взрыве и стрельбе в районе порта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил в соцсетях информацию о предпринятой попытке атаковать базу.
В Новороссийске находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). «На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют», — сказали в КТК.
Но, по данным КТК, на движение судов в порту Новороссийска установлен временный запрет.
Кроме этого, 13 беспилотников атаковали Крым. 10 из них сбили силы ПВО, еще три выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны РФ.