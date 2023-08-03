В результате атаки морских беспилотников в Новороссийске, где расположена одна из главных российских военно-морских баз на Черном море, повреждения получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк». На это обращают внимание пророссийские Telegram-каналы.

***09:14



Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Экстренные службы сообщали, что в акватории Новороссийска и села Мысхако в Краснодарском крае произошли взрывы.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в заявлении Минобороны РФ.