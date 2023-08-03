Пострадавших от войны украинских детей доставили в Азербайджан

В Азербайджан в сопровождении соответствующих лиц с целью привлечения к реабилитационным мероприятиям прибыли 30 детей, пострадавших от войны в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Фаик Агаев.

По словам зампредседателя, как и в прошлом году, «и в этот раз будет оказана поддержка стабилизации эмоционального состояния детей и их интеграции в общество посредством индивидуальных консультаций, психосоциальных тренингов и мастер-классов, проводимых профессиональными психологами. В течение 14 дней дети посетят Баку, Габалу, Шемаху и Шеки, где ознакомятся с историческими местами и музеями Азербайджана. В течение 14 дней будет проведена вся необходимая работа для эффективной организации досуга детей, а также соответствующие реабилитационные мероприятия».

Для детей также организуют курсы английского языка.

В прошлом году в Азербайджан также была привезена группа украинских детей.