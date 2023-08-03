Госслужба спецсвязи и информбезопасности выявила недостатки в информсистемах госучреждений

В результате аудиторских проверок и мониторингов, проведенных Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, в первом полугодии 2023 года было выявлено 373 недостатка и уязвимости в информационных системах госучреждений. С целью устранения выявленных недостатков соответствующим учреждениям были подготовлены и предоставлены аудиторские отчеты и рекомендации.

За аналогичный период 2022 года в результате аудиторских проверок и мониторинга, проведенных в государственных учреждениях, в их системах информационной безопасности была выявлена 221 уязвимость. Соответствующим учреждениям были сделаны предупреждения.

За первое полугодие этого года через «систему электронных обращений» от госучреждений поступило 3 650 обращений, на основе которых были реализованы необходимые меры по обеспечению их информационной безопасности.

«Система электронных обращений» была внедрена в 2014 году СERT-центром Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.