Как сообщает haqqin.az, в ходе визита состоялись встречи бакинского мэра с губернатором одной из крупнейших провинций Китая Сычуань и руководством пекинской мэрии, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

По приглашению Китая делегация во главе с мэром Баку Эльдаром Азизовым посетила с деловым визитом столицу Пекин и город Чэнду.

Эльдар Азизов особо подчеркнул значимость двух встреч, проведенных с руководителями Пекина и провинции Сычуань, напомнив важный отзыв губернатора области Сычуань, а также руководства столицы Китая о значимой роли президента Азербайджана Ильхама Алиева. По оценке китайских деятелей, «азербайджанский президент - выдающаяся личность, ибо проводит независимую политику, осуществляет реформы, которые усиливают политическую и экономическую значимость Азербайджана на постсоветском пространстве. Китайское государство заинтересовано в сотрудничестве и развитии экономических отношений с Азербайджаном, в первую очередь, исходя из значимости фактора Ильхама Алиева».

В ходе визита врачи больницы при Сычуаньском университете с особой благодарностью вспомнили о своей работе в Баку в период пандемии COVID-19. Врачи были окружены всевозможным вниманием и заботой первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Эльдар Азизов подчеркнул, что «особое отношение и уважение Китая, крупной и могущественной державы, к лидерам Азербайджана знаменует новый этап в развитии отношений двух стран».