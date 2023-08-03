Яшар Алиев напомнил в ООН решение Международного суда

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев выступил на открытых дебатах на тему «Голод и обусловленное конфликтами отсутствие продовольственной безопасности в мире» в рамках заседания Совета Безопасности ООН «Поддержание международного мира и безопасности».

В своем выступлении Яшар Алиев отметил, что «Азербайджан осуждает последовательные усилия Армении по злоупотреблению вопросом гуманитарной помощи в своих целях. Создание ППП «Лачин» является неоспоримым суверенным правом Азербайджана, как право любого другого государства обеспечивать безопасность своих границ, передвижения людей, транспортных средств и грузов. Фактически 6 июля 2023 года Международный суд ООН единогласно отклонил запрос Армении по поводу применения временных мер в отношении ППП, по существу признав претензии Армении необоснованными».