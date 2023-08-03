Москва: «Запад шантажирует Армению»

Как отметил дипломат, сегодня между Москвой и Ереваном налажена «плотная внешнеполитическая координация» в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на различных международных площадках, в первую очередь в ООН.

«Если же говорить о каких-то негативных моментах в отношениях с Ереваном, то они обусловлены в первую очередь непрекращающимися попытками стран Запада навредить российско-армянскому партнерству. В ход идут любые, в том числе абсолютно грязные, методы - санкционный шантаж, недобросовестная конкуренция, аморфные посулы и обещания, в которых, как гласит армянская пословица, «больше дыма, чем шашлыка», — подчеркнул Гончар.

Он отметил, что все могли «неоднократно убедиться на примерах в различных частях мира», в том числе и на постсоветском пространстве, «чем оборачивается западная «дружба». «Рассчитываем на мудрость наших армянских друзей. Со своей стороны настроены, как и прежде, решать все проблемные моменты в союзническом ключе, в рамках прямого и откровенного диалога», — резюмировал российский дипломат.