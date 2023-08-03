Эрдоган утвердил соглашение с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности между Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщила турецкая правительственная газета Resmi Gazete.

Документ из 12 пунктов был подписан 22 декабря 2021 года в Баку. От имени правительства Турции его подписал Фатих Донмез, занимавший тогда пост министра энергетики и природных ресурсов, от имени правительства Азербайджана - министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области горнодобывающей промышленности.