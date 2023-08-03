Москва решила: Абхазия и Южная Осетия не вернутся к Грузии

Страны Запада оказывают открытое давление на Тбилиси, невзирая на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают, об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС.

Возобновление прямого авиасообщения с Грузией и введение «безвиза» для граждан этой страны российский дипломат аргументировал необходимостью облегчения контактов между грузинским и российским народами, а также содействием гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси.

Гончар заявил, что Москва будет руководствоваться этими соображениями и впредь.

Вместе с тем российский дипломат указал, что, несмотря на возобновление авиасообщения, «суверенитет Абхазии и Южной Осетии признан рядом государств и не подлежит пересмотру… с другими идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов».

Дипломат открыто заявил, что «Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии», указав, что Россию с ними связывают давние исторические узы, и эта позиция Москвы «не подвержена конъюнктуре».

Гончар также отметил, что Москва «серьезно готовится к 15-летию признания независимости республик».