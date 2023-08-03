В России заявили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления группировки «Центр», которая воюет в Украине. В зоне ее операций - Лиманское направление, где Россия пытается вести наступление.

Командующий группировкой генерал Мордвичев устроил для министра обороны РФ «презентацию» шведской БМП CV-90, которая была, как ранее сообщалось россиянами, захвачена под Кременной.

На кадрах видно, что Шойгу и Мордвичев взобрались на БМП, изучая ее особенности. Также министр обороны РФ подержал в руках шрапнельные снаряды, которые использует шведская бронемашина. Мордвичев, проводя презентацию с указкой, говорил Шойгу, что у БМП «низкая живучесть и скорострельность».