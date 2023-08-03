Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 10:40

В Астане проходит казахстанско-афганский бизнес-форум, участие в работе которого принимают более 200 делегатов из Афганистана, большинство которых так или иначе связаны с движением «Талибан». Простим небольшое лукавство Ак Орды, представители которой заявили, что большинство афганцев, прибывших на форум – бизнесмены, только бизнесмены и ничего более. В современном Афганистане талибы, насколько могут, тщательно следят за всеми бизнес-процессами, а уж за зарубежными контактами своих предпринимателей – тем более. И поэтому случайных и непроверенных людей в афганской делегации не может быть по определению.

Но это сейчас не важно, собственно, бизнес-форум – событие куда как более интересное, поскольку являет собой первую попытку Астаны как-то формализовать свои контакты с афганскими деловыми кругами после прихода талибов к власти. Официально для Астаны талибы остаются террористической организацией, а накануне форума заместитель министра иностранных дел Канат Тумыш специально заявил, что форум не повлияет на официальную позицию Казахстана в отношении «Талибана». Формальная сторона дипломатических приличий, таким образом, соблюдена, а вот дальше начинается «специфика Востока» как со стороны Казахстана, так и со стороны движения «Талибан». Это американцам и европейцам хорошо требовать инклюзивности правительства талибов и выдвигать ультимативные требования о немедленном введении демократических прав и свобод в Афганистане, а до той поры никаких контактов и экономических отношений.

Оно все, конечно, правильно – вот только для Вашингтона, Лондона и Парижа Кабул – за тысячи километров. А для Астаны, Ташкента и Ашхабада – до него рукой подать, а для некоторых – и вовсе речку перейти. Что, само собой, диктует особую линию поведения. Лидеры центральноазиатских государств, и здесь совершенно необходимо отметить приоритет в данном вопросе Узбекистана, были первыми во всем мире, кто понял – залог безопасного соседства с Кабулом в регионе лежит в плоскости помощи ему в экономической сфере, в идеале – во включении Афганистана талибов в региональную экономическую систему. Примерно в этом же направлении рассуждает и крыло «технократов-прагматиков» в руководстве «Талибана». Как и всякая власть, они заинтересованы в первую очередь в собственной устойчивости. А это возможно только если страна будет экономически развиваться, в промышленности и строительстве начнут возникать новые рабочие места, декхане будут уверены, что произведенную ими сельхозпродукцию либо государство купит, либо можно будет выгодно продать, на вырученные деньги купив все необходимое. А торговцы, весьма влиятельное и уважаемое в стране сословие, будут уверены, что их бизнесу никто не помешает и все пути для него будут открыты. Тогда Кабулу никакой Ахмад Шах Масуд Младший, никакой Дустум и все остальные не страшны, поскольку афганский народ, напрочь уставший от войны, их попросту не поддержит, сколько бы денег в них не вливали недружественные талибам внешние игроки.