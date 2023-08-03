Что ищут талибы в Казахстане? наша корреспонденция
В Астане проходит казахстанско-афганский бизнес-форум, участие в работе которого принимают более 200 делегатов из Афганистана, большинство которых так или иначе связаны с движением «Талибан».
Простим небольшое лукавство Ак Орды, представители которой заявили, что большинство афганцев, прибывших на форум – бизнесмены, только бизнесмены и ничего более. В современном Афганистане талибы, насколько могут, тщательно следят за всеми бизнес-процессами, а уж за зарубежными контактами своих предпринимателей – тем более. И поэтому случайных и непроверенных людей в афганской делегации не может быть по определению.
Но это сейчас не важно, собственно, бизнес-форум – событие куда как более интересное, поскольку являет собой первую попытку Астаны как-то формализовать свои контакты с афганскими деловыми кругами после прихода талибов к власти.
Официально для Астаны талибы остаются террористической организацией, а накануне форума заместитель министра иностранных дел Канат Тумыш специально заявил, что форум не повлияет на официальную позицию Казахстана в отношении «Талибана». Формальная сторона дипломатических приличий, таким образом, соблюдена, а вот дальше начинается «специфика Востока» как со стороны Казахстана, так и со стороны движения «Талибан».
Это американцам и европейцам хорошо требовать инклюзивности правительства талибов и выдвигать ультимативные требования о немедленном введении демократических прав и свобод в Афганистане, а до той поры никаких контактов и экономических отношений.
Оно все, конечно, правильно – вот только для Вашингтона, Лондона и Парижа Кабул – за тысячи километров. А для Астаны, Ташкента и Ашхабада – до него рукой подать, а для некоторых – и вовсе речку перейти. Что, само собой, диктует особую линию поведения.
Лидеры центральноазиатских государств, и здесь совершенно необходимо отметить приоритет в данном вопросе Узбекистана, были первыми во всем мире, кто понял – залог безопасного соседства с Кабулом в регионе лежит в плоскости помощи ему в экономической сфере, в идеале – во включении Афганистана талибов в региональную экономическую систему.
Примерно в этом же направлении рассуждает и крыло «технократов-прагматиков» в руководстве «Талибана». Как и всякая власть, они заинтересованы в первую очередь в собственной устойчивости. А это возможно только если страна будет экономически развиваться, в промышленности и строительстве начнут возникать новые рабочие места, декхане будут уверены, что произведенную ими сельхозпродукцию либо государство купит, либо можно будет выгодно продать, на вырученные деньги купив все необходимое.
А торговцы, весьма влиятельное и уважаемое в стране сословие, будут уверены, что их бизнесу никто не помешает и все пути для него будут открыты. Тогда Кабулу никакой Ахмад Шах Масуд Младший, никакой Дустум и все остальные не страшны, поскольку афганский народ, напрочь уставший от войны, их попросту не поддержит, сколько бы денег в них не вливали недружественные талибам внешние игроки.
Именно так выглядит понимание «афганского вопроса» в Центральной Азии, и именно так выглядит понимание принципов добрососедства с государствами региона в руководстве «Талибана».
Все просто и прозрачно с одной стороны – и в тоже время весьма сложно с точки зрения практической реализации. «Я хотел бы еще раз повторить, что Казахстан хочет, чтобы Афганистан развивался дальше как независимое, нейтральное, целостное, мирное, демократическое и процветающее государство. Мы заинтересованы в сохранении торгово-экономического, транспортно-логистического, а также энергетического сотрудничества, налаженного с Афганистаном», - заявил в своем выступлении на открытии форума министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин под аплодисменты присутствующих.
А накануне форума он провел переговоры с министром промышленности и торговли «Талибана» Нуриддином Азизи, на котором была достигнута договоренность, что уже в ближайшее время Астана планирует поставлять в Афганистан нефть, химические вещества, металлы и машиностроительную продукцию на сумму в 500 тысяч долларов.
Да, скромно, да, у кого-то может вызвать усмешку, особенно на Западе, и особенно если вспомнить объем тех денежных средств, которые тот же Запад закачал в страну для «реконструкции» Афганистана в период оккупации. Но скромные, на первый взгляд, экономические проекты Узбекистана, Туркменистана и Казахстана в Афганистане становятся вполне себе реальностью. И, что самое главное, постепенно помогают Кабулу перестроиться на мирные рельсы.