МИД России о союзническом взаимодействии с Азербайджаном

По словам Гончара, между Азербайджаном и РФ «растет взаимный товарооборот. По итогам прошлого года он превысил $4 млрд. В этом году фиксируется рост 33,3%. 7 июля в Москве результативно прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В планах провести до конца этого года в России двусторонний Межрегиональный форум. Ускоренными темпами реализуются крупные международные проекты, в первую очередь, западная железнодорожная ветка МТК Север — Юг, благодаря которой Россия получит через Азербайджан выход на иранские порты».

В прошлом году с подписанием президентами России и Азербайджана Декларации о союзническом взаимодействии отношения между нашими странами вышли на новый уровень. Уже сейчас мы видим практическую отдачу от союзничества. Активизировались политические контакты — в этом году Россию посетили президент Азербайджана и премьер-министр, трижды — председатель Милли Меджлиса. Так в интервью ТАСС сказал директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар, отвечая на вопрос, как развиваются российско-азербайджанские отношения, какие вопросы в политическом диалоге, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве наиболее актуальны.

Что касается культурно-гуманитарного сотрудничества, то Гончар отметил, что 2023 год «проходит под знаком 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля СССР и Азербайджана Гейдара Алиева. Как отметил Владимир Путин, юбилей в России отмечен широко с учетом особого отношения к фигуре Гейдара Алиева в нашей стране — помимо выставок в Госдуме и Совете Федерации прошел показ документальных фильмов на телевидении. Много мероприятий состоялось в регионах, в частности, в Астрахани, Дагестане. В свете традиционно высокого спроса общественности наших стран на культурно-гуманитарные мероприятия мы настроены продолжать практику проведения гастролей ведущих театров, перекрестных музейных выставок и организации музыкальных концертов».

Представитель МИД РФ также указал, что «хорошие перспективы имеются в сфере образования и науки. В Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, в Баку действуют филиалы МГУ им. М.В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, реализуются программы двойных дипломов между МГИМО и Университетом АДА. Готовы оказывать необходимое содействие в подготовке профессиональных кадров, повышении квалификации учителей-русистов, составлении новых учебников, развитии межвузовского сотрудничества».

Говоря о проблемных моментах, Гончар отметил, «что все они во взаимоуважительном и конструктивном ключе обсуждаются нами с азербайджанскими партнерами. Их вынесение на публику не всегда идет на пользу делу. К слову, именно в информационной сфере мы видим резервы для углубления взаимодействия с тем, чтобы освещение касающихся России тем в Азербайджане и наоборот носило более объективный и сбалансированный характер. Новый союзнический уровень отношений также позволяет нам предельно откровенно говорить с Баку по чувствительным общерегиональным вопросам — о том, как мы видим процесс нормализации отношений с Ереваном, о роли Запада и Турции на Южном Кавказе и так далее».