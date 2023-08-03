Посол Каневский о прибывших в Азербайджан украинских детях

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился публикацией в Facebook, где рассказал об украинских детях, прибывших на реабилитацию в Азербайджан.

«Второй год совместно с азербайджанскими друзьями продолжаем реализацию проекта по оздоровлению и реабилитации украинских детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

На этот раз гостеприимный Азербайджан посетили украинские дети, родители которых защищают суверенитет и территориальную целостность Украины или, к сожалению, положили свою жизнь за светлое будущее нашей Родины. Впереди наших детей насыщенная двухнедельная программа и много ярких и положительных эмоций», — пишет украинский посол на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что украинские дети будут привлечены к 14-дневным реабилитационным мероприятиям в Баку, Шемахе, Габале и Шеки.