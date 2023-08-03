Свергнутый президент Нигера зовет США на помощь

Свергнутый лидер Нигера призвал США и «все международное сообщество» помочь «восстановить… конституционный порядок» после переворота на прошлой неделе. Об этом сообщает BBC.

В статье, опубликованной в The Washington Post, президент Мохамед Базум сообщил, что распространяет свое обращение в качестве «заложника».

«Я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и соблюдение верховенства права, — единственный способ добиться устойчивого прогресса в борьбе с нищетой и терроризмом. Народ Нигера никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории», — написал свергнутый президент.

Он также предупредил, что регион может еще больше попасть под влияние России и ЧВК «Вагнер», которые уже действуют в соседних странах.