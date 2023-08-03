Шесть человек умерли от отравления в Азербайджане
В Клинический медицинский центр в июле в связи с отравлениями обратились 658 граждан.
Согласно сообщению пресс-службы Центра, 139 из них были госпитализированы в токсикологическое отделение, остальным оказали первую помощь и выписали домой.
Из поступивших 139 граждан 75 отравились лекарствами, 26 — уксусной кислотой, 10 — этанолом, 1 — угарным газом. Шестерых госпитализировали из-за аллергической реакции, одного— из-за ботулизма. Также 17 человек обратились в Центр из-за укусов змей и 3 - укусов насекомых.
Несмотря на усилия врачей, шесть обратившихся за медицинской помощью в связи с отравлениями скончались (три смерти - от уксусной кислоты и три - от отравления наркотиками).