Оползень в Грузии: уже шесть погибших

МВД Грузии сообщило об обнаружении еще четырех тел погибших в результате схода оползня в горном курорте Шови в регионе Рача. Таким образом, число погибших выросло до шести человек. Два тела были обнаружены в Шови накануне.

Продолжаются поиски еще 31 человека, с которыми у спасателей нет связи, сообщили журналистам в МВД Грузии.

Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили заявил журналистам, что спасатели и кинологи продолжают поиски пропавших людей. Он сообщил, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие. «Пока мы не смогли подойти к этому месту, так как невозможно спасателям преодолеть топкую массу земли, но в дело уже включилась тяжелая техника», - сказал Мгебришвили.