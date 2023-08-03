Российского пенсионера — поджигателя военкомата нашли мертвым

76-летнего пенсионера, задержанного за попытку поджога военкомата во Всеволожске (Ленинградская область), нашли мертвым в его квартире. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка»

Как сообщает источник, по предварительной информации, мужчина покончил с собой. Официального подтверждения этой информации нет.

2 августа пенсионер подошел к зданию военкомата во Всеволожске с «коктейлями Молотова» и пытался их поджечь и бросить в сторону военкомата. Однако бутылки упали рядом с пенсионером и загорелась только трава. Небольшой огонь потушили ногами сотрудники Росгвардии. Пенсионера задержали в тот же день, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Позже мужчину отпустили с обязательством о явке.