Россия в 2023 году удвоит расходы на оборону до более чем $100 млрд, сообщает агентство Reuters.

В распоряжении агентства оказался документ, согласно которому треть российских расходов придется на войну. Официально такие данные больше не публикуются, напоминает Reuters.

Только в первом полугодии 2023 года Россия потратила на оборону на 12% больше, чем планировалось потратить за весь год - 5,59 трлн рублей, говорится в материале.

Расходы на оборону за первое полугодие 2023 года составили 5,59 трлн рублей, что составляет 37,3% от всех государственных расходов (14,97 трлн рублей), потраченных за этот период, говорится в документе. Бюджетным планом России было предусмотрено, что затраты на национальную оборону должны были составить 17,1% от общего объема бюджетных средств.