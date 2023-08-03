Специалист Минздрава рассказывает о неврологических проблемах у детей

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Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-педиатр Лейла Рагимова рассказывает о неврологических патологиях у детей, признаках неврологических проблем у новорожденных. - Поражение нервной системы может возникнуть на различных этапах развития ребенка, начиная с внутриутробного периода, когда идет закладка и формирование головного и спинного мозга. После рождения причинами неврологических заболеваний у детей являются острый или хронический стресс, переутомление, инфекции, травмы, опухоли, - рассказывает врач-педиатр. - К частым патологиям у детей относятся нарушения сна, головные боли, задержка речевого и психического развития, судороги и различные неврозы. Неонатальный период является решающим периодом адаптации малыша к окружающей среде. Период новорожденности или неонатальный период протекает с момента перерезания пуповины и до 28 дня жизни. При нормальном физиологическом течении беременности и без осложнений основное обследование новорожденных проводит врач-неонатолог. Если обнаруживаются неврологические симптомы, то неонатолог направляет малыша к неврологу. Родители также могут сами наблюдать неврологические симптомы. В этот период у ребенка отмечаются приступы цианоза (синюшность кожного покрова при плаче), нарушения сна, деформация шеи (кривошея), нарушения мышечного тонуса (то есть у ребенка наблюдается низкая активность, либо, наоборот, он бывает очень напряженным), выпячивание родничка, судороги и другие подобные признаки могут быть симптомами неврологических заболеваний.

- С чем связана бессонница у детей? - Диссомния – патологическое состояние, при котором у детей наблюдаются различные нарушения ночного сна, что выражается в частом пробуждении без видимой причины, ночных страхах, неудовлетворительном качестве отдыха. Для малышей возрастом младше 2–3 лет сон - основная потребность, без которой здоровое развитие физических и психических функций организма практически невозможно. Основными причинами нарушений сна у детей являются: неправильная организация условий для здорового сна, когда ребенок вечером играет в активные, подвижные игры, ест много сладостей и др., что в итоге мешает ему успокоиться и заснуть; различные соматические заболевания, негативно воздействующие на состояние ребенка в целом, в частности, высокая температура, кишечные колики; поражения центральной нервной системы, психоневрологические расстройства. - Когда должен зарасти родничок у младенца? - Родничок – это небольшой участок, располагающийся между костями черепа, который еще не успел окостенеть. К моменту рождения у малыша, как правило, имеется шесть родничков – четные и нечетные. Самый «известный» - большой, лобный или передний родничок, расположенный на макушке, в месте соединения двух лобных и двух теменных костей. На размеры родничка влияют индивидуальные показатели: срок гестации, генетическая предрасположенность, состояние обмена веществ, наличие заболеваний. У 1% здоровых малышей большой родничок может закрыться уже к трем месяцам. Их родителям не стоит волноваться, но нужно следить за прибавками окружности головы ежемесячно и наблюдаться у невролога. В процессе окостенения черепа большой родничок обычно полностью закрывается к 12-18 месяцам.