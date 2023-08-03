В Азербайджане рекордно подорожает сахарный песок

В Азербайджане наблюдается рост цен на сахарный песок. Так, розничная стоимость килограмма сахарного песка увеличилась на 20 гяпиков, оптовая цена увеличилась на 4 маната за 50-килограммовый мешок.

Как сообщил эксперт-экономист Эюб Керимли, в этом году цена на сахарный песок достигнет 20-летнего максимума.

«Основные причины - снижение производства сахарной свеклы в связи с климатическими условиями и русско-украинской войной, а также рост цен на удобрения и топливо. В настоящее время в нашей стране произведено около 100 тысяч тонн сахара, что составляет 40% от общего спроса. А остальное привозят из других стран. Спрос на сахар в нашей стране в настоящее время составляет 270 тонн», - подчеркнул эксперт.

По словам Керимли, в Азербайджане ежегодно увеличивается производство сахарной свеклы: «Для устранения полной зависимости необходимо расширить посевные площади. Потому что сахар - стратегический продукт. В настоящее время рост цен на сахарный песок в мире составляет около 5-7%».