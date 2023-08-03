Готовы ли США проиграть России в Африке? наша корреспонденция
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и всему мировому сообществу с драматическим воззванием. В нем он призывает их помочь населению этой беднейшей африканской страны восстановить конституционный порядок. «Народ Нигера никогда не забудет вашу помощь в этот важнейший момент нашей истории», - говорит Базум в статье, опубликованной в The Washington Post.
Как известно, законный президент Нигера был смещен и арестован захватившей власть в стране армейской верхушкой. На этот путч очень резко отреагировали страны ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки, среди которых ведущей является Нигерия, в ее столице Абудже находится штаб-квартира организации). Главы военных ведомств этих стран сейчас общаются в Абудже, обсуждая, как им следует отреагировать на путч в Нигере.
Они уже приняли решение установить 6 августа deadline - временную границу для того, чтобы хунта оставила власть и в стране было бы восстановлено демократическое правительство Базума. До этого против Нигера были приняты жесткие экономические санкции, в частности, ему было отключено электричество, поступавшее из Нигерии.
Что будет дальше? Посол Нигера в Вашингтоне Киари Лиман-Тингир считает, что ECOWAS настроен весьма решительно и военная конфронтация с путчистами не исключена.
При Базуме Нигер была одной из наиболее ориентированных на Запад стран Африки. В то время как соседние государства, в которых произошли аналогичные военные перевороты, — Буркина-Фасо, Мали, Гвинея скатились в пучину экономической катастрофы, в Нигере в 2022 году экономический рост составил 7.4 процента, и как пишет ее свергнутый лидер, там не было потеряно ни одного школьного дня из-за забастовок учителей или студентов.
В марте этого года государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал Нигер «моделью устойчивости, демократии и сотрудничества».
Теперь этой модели пришел конец. Но путч в Нигере стал не только драмой для этой несчастной страны. По словам посла этого государства в США, «если Нигер перейдет от демократии к диктатуре как в Буркино-Фасо или Мали, то это будет означать, что все они попадут под контроль «Вагнер» и под пятой российских наемников окажется весь район Sahel (регион на континенте между Сахарой и его югом). И тогда члены ИГИЛ смогут с легкостью атаковать западно-африканские государства. Будет дестабилизирован весь континент - от Сахары до Бенина, а от Ливии до западного побережья не будет ни одного функционирующего государства».
Это понимает руководство Нигерии и других государств ECOWAS. Но эту организацию ждет очень трудный тест.
А как откликнулся на военный путч в Нигере Белый дом? Как и на другие региональные кризисы, администрация Джо Байдена отреагировала на этот переворот весьма вяло. Сам президент до сих пор не решился назвать происшедшие там события путчем.
«США пытаются сбалансировать систему безопасности и права человека в турбулентной Западной Африке», - пишет The Washington Post. Каким же, спросим, способом? Оказывается, Госдепартамент и Пентагон сосредоточены на выделении Буркина-Фасо... не летального оружия, «учитывая угрозу со стороны исламистских группировок и российской группы «Вагнер», которые намерены поднять ставки».
Буркина-Фасо является одним из рекордсменов в Западной Африке по части нарушения прав человека и расправ с гражданскими людьми. Только в апреле этого года в этой стране были убиты военными 156 человек. И теперь Америка будет ей поставлять оружие?
Нигер с его спаленной демократией также является вызовом для Вашингтона. Малоизвестный факт – в этой стране функционирует американская база для запуска дронов, на которую было потрачено 110 миллионов долларов. Ее обслуживают 1100 американских военных, размещенных в Нигере, пишет интернет-издание Task & Purpose.
Известная как Nigerien Air Base 201, она была предназначена для пуска дронов MQ-9 Reaper и управляемых пилотами летательных аппаратов. Их задача заключалась в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками Западной Африки. Это была нелегкая борьба: в октябре 2017 года четверых американских военнослужащих убили исламисты неподалеку от деревни в Тонго Тонго в Нигере.
После того как в этой стране власть взяли путчисты, воздушное пространство над ней было закрыто, и полеты дронов полностью прекратились.
«Потеря базы Nigerien Air Base 201 стала мощным ударом по усилиям США и демократических государств запада Африки в противостоянии с экстремистскими группами, связанными с ИГИЛ и «Аль-Каидой», которые оперируют в этом регионе, - говорит Джоселин Трайнер, эксперт по Африке в вашингтонском Center for a New American Security. – Этот провал совпал с резким уменьшением присутствия Франции в регионе, и это дает «Вагнер» шанс заполнить вакуум».
Готов ли Джо Байден проиграть Евгению Пригожину в Африке? Украинский опыт показывает, что американскому президенту не хватает запала, несмотря на благородные намерения и действия. He doesn't have stomach for the fight, - говорит о нем один из ведущих телекомпании MSNBC (в американcкой терминологии stomach означает «характер», которого не хватает президенту для поединка).
Так что разбираться с преступными генералами Нигера придется окружающим его странам, которые осознают опасность прихода к ним Пригожина и деятелей ИГИЛ. Это уже становится всемирной тенденцией. Америка не поможет. Как говорится, «спасение утопающих - дело рук самих утопающих».