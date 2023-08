После того как в этой стране власть взяли путчисты, воздушное пространство над ней было закрыто, и полеты дронов полностью прекратились.

«Потеря базы Nigerien Air Base 201 стала мощным ударом по усилиям США и демократических государств запада Африки в противостоянии с экстремистскими группами, связанными с ИГИЛ и «Аль-Каидой», которые оперируют в этом регионе, - говорит Джоселин Трайнер, эксперт по Африке в вашингтонском Center for a New American Security. – Этот провал совпал с резким уменьшением присутствия Франции в регионе, и это дает «Вагнер» шанс заполнить вакуум».

Готов ли Джо Байден проиграть Евгению Пригожину в Африке? Украинский опыт показывает, что американскому президенту не хватает запала, несмотря на благородные намерения и действия. He doesn't have stomach for the fight, - говорит о нем один из ведущих телекомпании MSNBC (в американcкой терминологии stomach означает «характер», которого не хватает президенту для поединка).

Так что разбираться с преступными генералами Нигера придется окружающим его странам, которые осознают опасность прихода к ним Пригожина и деятелей ИГИЛ. Это уже становится всемирной тенденцией. Америка не поможет. Как говорится, «спасение утопающих - дело рук самих утопающих».