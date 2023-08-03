Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:49

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и всему мировому сообществу с драматическим воззванием. В нем он призывает их помочь населению этой беднейшей африканской страны восстановить конституционный порядок. «Народ Нигера никогда не забудет вашу помощь в этот важнейший момент нашей истории», - говорит Базум в статье, опубликованной в The Washington Post.

Как известно, законный президент Нигера был смещен и арестован захватившей власть в стране армейской верхушкой. На этот путч очень резко отреагировали страны ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки, среди которых ведущей является Нигерия, в ее столице Абудже находится штаб-квартира организации). Главы военных ведомств этих стран сейчас общаются в Абудже, обсуждая, как им следует отреагировать на путч в Нигере. Они уже приняли решение установить 6 августа deadline - временную границу для того, чтобы хунта оставила власть и в стране было бы восстановлено демократическое правительство Базума. До этого против Нигера были приняты жесткие экономические санкции, в частности, ему было отключено электричество, поступавшее из Нигерии. Что будет дальше? Посол Нигера в Вашингтоне Киари Лиман-Тингир считает, что ECOWAS настроен весьма решительно и военная конфронтация с путчистами не исключена.

При Базуме Нигер была одной из наиболее ориентированных на Запад стран Африки. В то время как соседние государства, в которых произошли аналогичные военные перевороты, — Буркина-Фасо, Мали, Гвинея скатились в пучину экономической катастрофы, в Нигере в 2022 году экономический рост составил 7.4 процента, и как пишет ее свергнутый лидер, там не было потеряно ни одного школьного дня из-за забастовок учителей или студентов. В марте этого года государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал Нигер «моделью устойчивости, демократии и сотрудничества». Теперь этой модели пришел конец. Но путч в Нигере стал не только драмой для этой несчастной страны. По словам посла этого государства в США, «если Нигер перейдет от демократии к диктатуре как в Буркино-Фасо или Мали, то это будет означать, что все они попадут под контроль «Вагнер» и под пятой российских наемников окажется весь район Sahel (регион на континенте между Сахарой и его югом). И тогда члены ИГИЛ смогут с легкостью атаковать западно-африканские государства. Будет дестабилизирован весь континент - от Сахары до Бенина, а от Ливии до западного побережья не будет ни одного функционирующего государства». Это понимает руководство Нигерии и других государств ECOWAS. Но эту организацию ждет очень трудный тест. А как откликнулся на военный путч в Нигере Белый дом? Как и на другие региональные кризисы, администрация Джо Байдена отреагировала на этот переворот весьма вяло. Сам президент до сих пор не решился назвать происшедшие там события путчем.

«США пытаются сбалансировать систему безопасности и права человека в турбулентной Западной Африке», - пишет The Washington Post. Каким же, спросим, способом? Оказывается, Госдепартамент и Пентагон сосредоточены на выделении Буркина-Фасо... не летального оружия, «учитывая угрозу со стороны исламистских группировок и российской группы «Вагнер», которые намерены поднять ставки». Буркина-Фасо является одним из рекордсменов в Западной Африке по части нарушения прав человека и расправ с гражданскими людьми. Только в апреле этого года в этой стране были убиты военными 156 человек. И теперь Америка будет ей поставлять оружие? Нигер с его спаленной демократией также является вызовом для Вашингтона. Малоизвестный факт – в этой стране функционирует американская база для запуска дронов, на которую было потрачено 110 миллионов долларов. Ее обслуживают 1100 американских военных, размещенных в Нигере, пишет интернет-издание Task & Purpose. Известная как Nigerien Air Base 201, она была предназначена для пуска дронов MQ-9 Reaper и управляемых пилотами летательных аппаратов. Их задача заключалась в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками Западной Африки. Это была нелегкая борьба: в октябре 2017 года четверых американских военнослужащих убили исламисты неподалеку от деревни в Тонго Тонго в Нигере.