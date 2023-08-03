Россия бомбит Украину ракетами, которые Киев передал в обмен на газ

При нанесении ударов по Украине Россия начала использовать крылатые ракеты Х-55, которые Киев передал Москве в обмен на погашение газовых долгов. Об этом пишет издание «Схемы» («Радио Свобода»), изучив текст соглашения между украинским Кабмином и правительством РФ и сопоставив номера переданных ракет с теми, что были использованы при обстрелах.

Совпадения были обнаружены по меньшей мере в десятке случаев. Часть ракет была сбита силами украинской ПВО, но часть попала в жилые дома, говорится в расследовании издания.

Соглашение, о котором идет речь, было подписано в Ялте в 1999 году, после того как Владимир Путин возглавил российское правительство. По нему Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия простила Украине газовый долг на 275 млн гривен.