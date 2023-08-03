Пентагон: Украину ждут очень тяжелые бои

«Не надо питать иллюзий, что эта борьба, которую ведет Украина, — легкая борьба. Опять же, у России было время построить оборону на оккупированных территориях, а Украина вступает с ними в бой, и это будет тяжелая битва», - цитирует Интерфакс-Украина Райдера.

Он также напомнил, что Пентагон постоянно был на связи с партнерами, чтобы оказать необходимую военную поддержку Украине.

«Мы буквально каждый месяц после вторжения встречались с международными союзниками и партнерами, которых более 50, чтобы осветить потребности Украины и срочно оказать им помощь, помощь в обеспечении безопасности», - сказал Райдер.

По его словам, у Украины есть значительный боевой потенциал, и она может «использовать его в любое время и в любом месте по своему выбору, чтобы защитить свою страну и вернуть суверенную территорию».