Пентагон: Украину ждут очень тяжелые бои
ВСУ ожидают тяжелые бои, поскольку российским войскам удалось выстроить оборону захваченных территорий, заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.
«Не надо питать иллюзий, что эта борьба, которую ведет Украина, — легкая борьба. Опять же, у России было время построить оборону на оккупированных территориях, а Украина вступает с ними в бой, и это будет тяжелая битва», - цитирует Интерфакс-Украина Райдера.
Он также напомнил, что Пентагон постоянно был на связи с партнерами, чтобы оказать необходимую военную поддержку Украине.
«Мы буквально каждый месяц после вторжения встречались с международными союзниками и партнерами, которых более 50, чтобы осветить потребности Украины и срочно оказать им помощь, помощь в обеспечении безопасности», - сказал Райдер.
По его словам, у Украины есть значительный боевой потенциал, и она может «использовать его в любое время и в любом месте по своему выбору, чтобы защитить свою страну и вернуть суверенную территорию».