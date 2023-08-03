Азербайджан призвал Армению не притворяться невинной жертвой
Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев отметил необходимость соблюдения Арменией взятых на себя международных обязательств, заявив, что Ереван должен возместить ущерб, причиненный Азербайджану, в том числе его системам продовольственной безопасности.
«Армения должна соблюдать взятые на себя международные обязательства, полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, прекратить и воздерживаться от территориальных претензий, незаконной деятельности и дезинформации, положить конец минному терроризму, пролить свет на судьбу около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время конфликта, возместить ущерб, причиненный Азербайджану, в том числе его системам продовольственной безопасности, и добросовестно участвовать в переговорах по мирному договору и делимитации границы между двумя государствами», - заявил постпред на открытых прениях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
По его словам, Ереван воспользовался арендованными Международным комитетом Красного Креста (МККК) автомобилями для контрабанды электронных устройств и микрочипов с целью снабжения своих незаконно дислоцированных вооруженных сил на территории Азербайджана.
Яшар Алиев добавил, что Азербайджан предложил МККК использовать маршрут Агдам - Ханкенди для осуществления гуманитарной деятельности, однако, отметил он, в настоящее время эта дорога закрыта бетонными блоками, установленными армянской стороной.
Постпред также обратил внимание на ущерб, нанесенный Азербайджану в результате минного террора Армении: «Армения должна без промедления предоставить точную и полную информацию о минных полях. За прошедшие годы Армения установила на территории Азербайджана более 1,5 миллиона наземных мин, загрязнив более 3 тыс. квадратных миль земель, половина из которых ранее была пахотными.
Отказ Еревана предоставить информацию о точном местонахождении мин уже унес жизни 57 человек, еще 247 человек получили тяжелые ранения».