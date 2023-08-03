Россия теряет Новороссийск главная тема
Утром 4 августа морские дроны предприняли атаку в акватории Новороссийска. Министерство обороны РФ сообщило, что два безэкипажных катера «были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы». Между тем появились кадры большого десантного корабля (БДК) «Оленегорский горняк» с большим креном на левый борт, а затем и кадры с камеры, которая работала на дроне, атаковавшем БДК. Специалисты говорят о пробоине ниже ватерлинии, ближе к корме. Вероятнее всего, были использованы морские БПЛА украинской разработки MaguraV5.
Это уже четвертый большой десантный корабль, выведенный из строя за время войны. Один, «Саратов», был уничтожен, еще два, «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», получили серьезные повреждения. Всего Черноморский флот России безвозвратно потерял 17 боевых судов, большую часть из которых составляют малые катера, но самое серьезное достижение – потопление крейсера «Москва», флагмана флота.
Чтобы оценить эффективность операции, нужно учесть, что морским ударным дронам пришлось преодолеть огромное расстояние в несколько сотен километров, чтобы выйти к цели. Предыдущий похожий успех был 17 июля, когда безэкипажные катера взорвались под Керченским мостом. Об атаках морских дронов на корабли флота сообщалось 1 августа (патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», 25 июля («Сергей Котов»), 11 июня (разведывательный корабль «Приазовье»), 11 мая (разведывательный корабль «Иван Хурс»).
Во всех этих случаях, похоже, обошлось без потерь, но можно уверенно говорить не о случайности, а о растущих стабильных возможностях ВСУ кошмарить российский Черноморский флот и прочие важные морские и прибрежные объекты, причем за сотни километров от места запуска.
В случае с Новороссийском значение операции выходит далеко за рамки очередного нападения на плавсредства противника. Здесь расположены терминалы Каспийского трубопроводного консорциума и терминал «Шесхарис». Через них проходит около семи миллионов тонн казахской и четырех миллионов тонн российской нефти, а также приблизительно три миллиона тонн дизельного топлива.
Кроме того, в условиях падения роли российских портов на Северо-Западе, предназначавшихся для торговли с Европой, сейчас идет массовый переток грузов в южные порты, ключевым из которых является Новороссийск. Так, в прошлом году здешний зерновой терминал КСК почти на 25% увеличил объемы перевалки, а за четыре месяца этого года рост составил почти 57% к тому же периоду 2022 года. Контейнерный терминал НУТЭП увеличил объемы обработки на 35% (данные газеты «Коммерсантъ»).
Отказавшись продлить зерновую сделку и сосредоточившись в июле – начале августа на уничтожении портовой инфраструктуры в Одессе и других портах Одесской области, российское руководство не приняло во внимание тот факт, что его собственные порты также уязвимы для ударов. Нет, Украина не топит гражданские суда, но постоянные атаки в акватории Черного моря, безусловно, создают серьезную опасность для судоходства, резко увеличивают страховые риски и ставят под сомнение возможность обеспечить бесперебойную работу этой транспортной артерии, значение которой очень выросло в последние полтора года.
После атаки морских дронов в районе Новороссийска в морском порту был установлен временный запрет на движение судов. Очевидно, это будет происходить все чаще. Можно считать это обстоятельство дополнительным и весьма весомым аргументом Украины в ее борьбе за возобновление зерновой сделки.