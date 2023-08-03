Леонид Швец, автор haqqin.az 13:18

Утром 4 августа морские дроны предприняли атаку в акватории Новороссийска. Министерство обороны РФ сообщило, что два безэкипажных катера «были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы». Между тем появились кадры большого десантного корабля (БДК) «Оленегорский горняк» с большим креном на левый борт, а затем и кадры с камеры, которая работала на дроне, атаковавшем БДК. Специалисты говорят о пробоине ниже ватерлинии, ближе к корме. Вероятнее всего, были использованы морские БПЛА украинской разработки MaguraV5. Это уже четвертый большой десантный корабль, выведенный из строя за время войны. Один, «Саратов», был уничтожен, еще два, «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», получили серьезные повреждения. Всего Черноморский флот России безвозвратно потерял 17 боевых судов, большую часть из которых составляют малые катера, но самое серьезное достижение – потопление крейсера «Москва», флагмана флота.

Чтобы оценить эффективность операции, нужно учесть, что морским ударным дронам пришлось преодолеть огромное расстояние в несколько сотен километров, чтобы выйти к цели. Предыдущий похожий успех был 17 июля, когда безэкипажные катера взорвались под Керченским мостом. Об атаках морских дронов на корабли флота сообщалось 1 августа (патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», 25 июля («Сергей Котов»), 11 июня (разведывательный корабль «Приазовье»), 11 мая (разведывательный корабль «Иван Хурс»). Во всех этих случаях, похоже, обошлось без потерь, но можно уверенно говорить не о случайности, а о растущих стабильных возможностях ВСУ кошмарить российский Черноморский флот и прочие важные морские и прибрежные объекты, причем за сотни километров от места запуска. В случае с Новороссийском значение операции выходит далеко за рамки очередного нападения на плавсредства противника. Здесь расположены терминалы Каспийского трубопроводного консорциума и терминал «Шесхарис». Через них проходит около семи миллионов тонн казахской и четырех миллионов тонн российской нефти, а также приблизительно три миллиона тонн дизельного топлива.