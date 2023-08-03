Синоптики о погоде в Баку и регионах

В субботу, 5 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью в некоторых местах полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-33° тепла.

В некоторых районах Азербайджана в субботу ожидаются осадки, временами интенсивные, грозы и град. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 18-23° тепла.