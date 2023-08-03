Пашиняну стали меньше доверять

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не доверяют более 67% граждан страны. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил директор армянского представительства GALLUP International association Арам Навасардян.

По его словам, за пресс-конференцией премьера 25 июля следили 65% граждан. Отвечая на вопрос, можно ли доверять ответам премьера, 16,1% респондентов ответили положительно. 14,5% "скорее доверяют". 13,1% опрошенных заявили, что "скорее не доверяют", а 54,4% респондентов ответили, что "совсем не доверяют". Затруднились ответить 1,8%.

Отвечая на вопрос, есть ли в Армении политзаключенные, 47,2% граждан ответили, что есть, 31,1% так не считают, еще 22,7% затруднились ответить.

По мнению участников опроса, вопросы безопасности являются наиболее серьезной проблемой в стране. Среди других проблем – экономическая ситуация, безработица, рост цен, возвращение пленных, смена власти и т.д.