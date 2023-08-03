Российские серверы перенесут подальше от украинских дронов

Информацию подтвердили два источника из IT-сферы и собеседник в правительстве. Сообщается, что крупные компании уже начали переносить серверы за Урал из-за повышенной угрозы в столице на фоне атак небоскребов «Москва-Сити».

Минцифры рекомендует резервировать каналы связи и разнести центры обработки данных (ЦОД) по разным локациям. Собеседник «Коммерсанта» объясняет, что если ЦОД находится в одном месте и он отключится из-за повреждения, то доступ к системе станет невозможным.

Учитывая, что системы федеральных ведомств относятся к критической инфраструктуре, к ним должен быть обеспечен бесперебойный доступ. Как рассказал изданию основатель дата-центра Oxygen Павел Кулаков, усиление безопасности критической информационной инфраструктуры — логичный шаг в связи с повышенной опасностью в Москве.

Напомним, что 30 июля и 1 августа беспилотники атаковали небоскребы комплекса «Москва-Сити».