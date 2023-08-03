Амрахов обирал религиозных граждан и расплачивался фальшивыми купюрами

Сотрудники полиции расследовали информацию из соцсетей о том, что некий мошенник собирал деньги с граждан под предлогом помощи пожилым людям в месяц Мухаррам и расплачивался фальшивыми купюрами.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении вышеупомянутых деяний Вусала Амрахова. При нем обнаружили фальшивую 200-манатную купюру.

Расследование по факту продолжается. Пострадавших от действий Амрахова просят обращаться в полицию.