Еда в мире дорожает

Цены на продовольствие в мире, снижавшиеся в мае и июне, в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%. Об этом сообщается в очередном обзоре ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие в июле 2023 года составил 123,9 пункта, это на 1,3% больше, чем в июне. При этом он остается на 11,8% ниже значения за июль прошлого года. Восстановление индекса в июле было обусловлено значительным ростом цен на растительное масло, частично этот рост был нивелирован существенным снижением цен на сахар, а также небольшим снижением цен на зерно, молочные продукты и мясо, поясняют эксперты ФАО.

Мировые цены на пшеницу выросли на 1,6%, что стало первым месячным повышением за 9 месяцев. Этот рост в ФАО связывают, главным образом, с выходом РФ из зерновой сделки. Рис в июле подорожал на 2,8%, это самый высокий показатель с сентября 2011 года.

Индекс цен на растительное масло в июле по сравнению с июнем вырос на 12,1%, это первое повышение после семи месяцев последовательного снижения. Столь заметный рост в июле был обусловлен повышением мировых котировок на подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое масло, поясняют эксперты. В частности, мировые цены на подсолнечное масло выросли более чем на 15% в месячном выражении.