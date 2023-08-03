Первый американский конгрессмен посетил Северный Кипр

Конгрессмен США Пит Сешнс посетил Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), где встретился с лидером турок-киприотов Эрсином Татаром, об этом сообщается на официальном сайте президента ТРСК.

Турецкие СМИ передают, что конгрессмен стал первым американским политиком, приземлившимся в аэропорту на турецкой части острова и встретившимся с высокопоставленными деятелями турецкой части острова. Сешнс, республиканец, представляющий 17-й избирательный округ Техаса, прилетел в аэропорт Эрджан после официального визита в Турцию. Его пригласила Торгово-промышленная палата турок-киприотов. Конгрессмена приняли в официальной резиденции Эрсина Татара.

Во время встречи президент Северного Кипра призвал США и международное сообщество признать республику. «Мы призываем международное сообщество и США признать наши неотъемлемые права и новую политику для практического, справедливого и устойчивого урегулирования на основе двух государств на Кипре», — сообщается на сайте президента ТРСК.

В то же время Министерство иностранных дел Кипра раскритиковало поездку американского конгрессмена-республиканца Пита Сешнса на Северный Кипр. В министерстве заявили, что это действие было преднамеренным выбором самого конгрессмена, «противоречащим резолюциям Совета Безопасности ООН и явно преследовавшим скрытые мотивы».