Россия не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну
Россия хочет использовать «вагнеровцев» для вовлечения Беларуси в войну против Украины, сообщает Служба безопасности Украины. По данным СБУ, для этого готовится провокация «под чужим флагом» на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.
Сообщается, что подготовкой теракта занимаются российские военные и спецслужбисты, которых отправили в Беларусь под видом «вагнеровцев».
Эта ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) должна будет совершить провокацию на НПЗ, притворяясь «украинскими диверсантами», чтобы таким образом попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну.
СБУ заявляет, что получила данные из нескольких источников, в том числе от российского военного, попавшего в плен на Запорожском направлении.