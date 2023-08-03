Спецоперация турецких спецслужб: ликвидирован особо опасный террорист

Anadolu сообщает, что боевик, известный под кодовым позывным «Агит Гевер», отвечал за поставки оружия и боеприпасов группировке.

В ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Синджар на севере Ирака нейтрализован «ведущий курьер» террористической PKK/KCK Йылмаз Байрам.

По данным источников в турецких силах безопасности, ликвидированный террорист принимал участие в нападениях на сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц в турецкой провинции Хаккари в 2011-2016 гг.

Кроме того, Байрам участвовал в совершении терактов в районах Синджар и Соран на севере Ирака, а также в Хасеке, Румейлане и Камышлы на севере Сирии.

Йылмаз Байрам входил в число «основателей» действующей под крылом PKK/KCK группировки под названием YPS.