Украина вернула тела погибших солдат
В Украину вернули тела 44 военнослужащих, погибших на захваченных Россией территориях страны. Об этом сообщило Министерство страны по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Тела военнослужащих после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения. Отмечается, что возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.
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