Азербайджан соболезнует Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования родственникам погибших в результате оползня, произошедшего недалеко от курортной зоны Шови в Грузии.

"Надеемся, что десятки людей, которые пропали без вести, будут найдены живыми и невредимыми. Мы рядом с правительством и народом Грузии", - говорится в тексте соболезнования.

Отметим, что число жертв схода оползня в курортной зоне Шови Онийского муниципалитета Грузии достигло 7 человек. В связи со стихийным бедствием 7 августа объявлен в Грузии днем траура.