Изменения от УЕФА: «Нефтчи» – «Бешикташ» уже на следующей неделе на… «Нефтчи Арене»!
Бывший стадион «Баксель Арена», на котором свои домашние матчи проводит футбольный клуб «Нефтчи», отныне будет называться «Нефтчи Арена».
Напомним, вчера во время матча Лиги конференций между «Нефтчи» и боснийским «Железничаром» (2:0) название арены было представлено как «8 км», так как она расположена в одноименном районе Баку.
Но уже 10 августа «Нефтчи» примет «Бешикташ» на «Нефтчи Арене»! Это будет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Интересно, что изначально «Нефтчи» должен был проводить первую игру в Стамбуле, но УЕФА изменил очередность встреч из-за логистических вопросов, связанных с турецкими клубами.